Какой должна быть температура в домах белорусов? Коммунальщики рассказали, куда звонить тем, у кого холодно

Опубликовано: 27.11.2024 12:23 , Обновлено: 27.11.2024

Представитель государственного предприятия "Минсккоммунтеплосеть" рассказал, какой должна быть температура в квартирах белорусов и куда звонить, если она ниже и ощущается холод.

Согласно санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», системы отопления и вентиляции должны обеспечивать температуру воздуха в помещении в пределах от +18°С до +24°С .

[info_b]Такая норма утверждена постановлением № 95 Министерства здравоохранения Беларуси от 20 августа 2015 года. [/info_b]

Если температура ниже +18°С, то следует позвонить в единую диспетчерскую службу по телефону 115. Специалисты должны выполнить нужные замеры, составить акт и при наличии проблем устранить их.

“При этом стоит иметь в виду, что на комфорт в жилом помещении влияют как состояние и теплоизоляция ограждающих конструкций здания (стены, кровля, окна), так и работа систем автоматического регулирования отопления”, — отметил заместитель главного инженера по эксплуатации предприятия «Минсккоммунтеплосеть» Дмитрий Васюкевич, передало агентство “Минск-Новости”.

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Конечно, неисправности или отключение отопления при ремонте радиаторов также могут стать причиной недостаточной температуры воздуха в квартире. В этом случае ЖЭУ должно сообщить об отключении отопления и горячей воды на доске объявления возле подъезда.

К слову, индивидуального регулирования температуры в помещении можно добиться только с помощью терморегуляторов. Однако ставить их без соответствующей проектной документации нельзя.

Ранее Telegraf.news писал, что, по информации Министерства ЖКХ, с 1 декабря в Беларуси меняются правила сбора строительного мусора. Согласно новшеству, отходы, которые остались после ремонта, должны собираться раздельно. Для этого в ведомстве порекомендовали установить контейнеры объемом от шести кубометров и более, а также оборудовать отдельные отсеки на специальных площадках.

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