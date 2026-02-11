Какой будет погода весной? Есть очень предварительный прогноз

Опубликовано: 11.02.2026 08:24 , Обновлено: 11.02.2026

Необычно холодная зима в Беларуси, да и во всей Восточной Европе, заставляет многих мечтать о скором приходе весны. В соцсетях полно вопросов в стиле "а вам тоже надоел снег?" или "когда уже наступит весна". Но дело в том, что аномальная зима может так быстро и не отступить. Долгосрочные прогнозы редко бывают очень точными, именно поэтому тот же Белгидромет (Белорусский гидрометеорологический центр) не балует белорусов прогнозами больше, чем на 3 дня. А вот в соседней Польше метеорологи любят помечтать, но на научной основе.

Они поделились своими очень предварительными прогнозами на март, апрель, май и даже июнь. Когда наступит весна? Будет ли она теплой, или нас ждут снегопады до конца марта? Вот что говорится в их сводке.

Польский институт метеорологии и водного хозяйства (IMGW) поделился экспериментальным долгосрочным прогнозом погоды сразу на четыре месяца. С некоторой поправкой на географическое положение, белорусам прогноз тоже будет полезен.

Как сообщил tvn24.pl, в большинстве регионов Польши в марте ожидается более низкая температура, чем в среднем за многолетний период (на основе данных за 1991–2020 годы). Исключения ожидаются только в южных регионах, где температура должна быть близка к средней многолетней норме.

Норма будет колебаться от 0 градусов в Закопане до +0,4 в близких к Беларуси Сувалках и +1,3 в соседнем Белостоке.

Что касается осадков, то польские метеорологи считают, что в марте их количество будет примерно соответствовать среднему многолетнему показателю.

Апрель, май и июнь должны быть более приятными. Согласно прогнозам, апрель будет похож на среднюю многолетнюю норму как по температуре, так и по количеству осадков. Средняя температура в этом месяце в соседних с Беларусью Сувалках дойдет до +6,8. Количество осадков также должно быть примерно таким же, как и в среднем за многолетний период.

В мае ситуация будет аналогичной — по прогнозам, температура и количество осадков будут близки к средним многолетним значениям. Средняя температура должна превысить +10 градусов — до почти +15 в Варшаве.

Первый месяц лета польские метеорологи обещают обычным. Ожидается, что количество осадков будет примерно соответствовать норме. Средняя температура будет порядка +18 градусов в Варшаве.

Метеорологи предупреждают, что такие долгосрочные прогнозы, несмотря на улучшение методов и использование различных модулей прогнозирования, не очень точны. А погода может меняться внезапно из-за локальных изменений.

Ранее мы писали, что по предварительным прогнозам Метеорологической службы Великобритании (Met Office), лето 2026 года, вероятнее всего, войдет в число четырех самых жарких с момента начала регулярных наблюдений в 1850 году. До исторического рекорда, по мнению синоптиков, оно не дотянет. Рекордным для страны был 2024 год, когда средняя температура была выше на 1,55 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем. В этом году, по расчётам специалистов, температура также будет выше - в среднем на 1,4 °C.

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