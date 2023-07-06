Какие области «поплывут»? Синоптики рассказали, где в Беларуси на выходных будет жара, а где похолодает

Опубликовано: 06.07.2023 14:20 , Обновлено: 06.07.2023

Метеорологи предупредили о сильных дождях и рассказали, где будет на выходных жарко, а где похолодает.

В пятницу, 7 июля, по западу страны скажется влияние прохладной воздушной массы. В этот день ожидается переменная облачность. По востоку Беларуси пройдут кратковременные дожди, грозы, ночью в отдельных районах ливни. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура ночью +11..+19 градусов, днем +22..+27 °С, сообщили в Белгидромет.

В субботу, 8 июля, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, местами порывистый. Температура ночью +8..+16 градусов, днем +21..+27 °С.

В воскресенье, 9 июля, ожидается переменная облачность. Ночью в основном без осадков, днем местами пройдут дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный. Температура ночью +8..+14 градусов, днем +20..+27 °С.

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