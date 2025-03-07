«Как в начале мая» - Синоптики предупредили белорусов о первых весенних грозах с ливнями

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Опубликовано: 07.03.2025 14:21 , Обновлено: 07.03.2025

Синоптики предупредили белорусов о том, что в этом году первые весенние грозы могут прогреметь гораздо раньше обычного. Как правило, метеоусловия, подходящие для образования грозовых облаков, в наших регионах устанавливаются ближе к маю. Однако в этом году первые грозы обещают быть очень ранними, как, впрочем, и сама весна.

Авторы Telegram-канала о погоде «Метеовайб» пообещали белорусам “фантастические выходныe” благодаря влиянию черноморского антициклона Ингеборг. Благодаря нему воздух в Беларуси 8 марта, по прогнозам специалистов, прогреется днём до +11..+18°С, а в юго-западных и южных районах и вовсе до +19..+20°С .

“Такие подарки от небесной канцелярии девушки на 8 марта еще не получали в истории метеонаблюдений Беларуси никогда! Это будут солнечные, рекордно теплые и слабоветренные выходные. Одним словом - идеальные”, - пообещали синоптики.













Не исключено, что в эти дни будут побиты очередные климатические рекорды. Так, вчера, по данным канала, суточные рекорды максимальной температуры были обновлены на всех 48 метеостанциях с Беларуси. Новый национальный суточный рекорд 6 марта был установлен на метеостанции в Самохваловичах: +19,7°С.

Между тем, уже во вторник, 11 марта, согласно информации тематического Telegram-канала @nadvorie, через территорию Беларуси должен пройти холодный фронт с волнами. Это, по словам авторов канала, создаст “интересную ситуацию” в стране.

“Если он пойдет в благоприятные часы, не рано утром, а после обеда, то на нём получит развитие конвекция. Сложатся неплохие условия для образования по-настоящему весенних гроз с ливнями при температуре +14..+17°С. Ну, как в начале мая, в общем”, - пояснили специалисты.









Ранее Telegraf.news рассказал, какой прогноз по предстоящему весеннему паводку предварительно дали специалисты Белгидромета. Начальник отдела гидрологических прогнозов службы гидрологии и агрометеорологии Елена Зубчёнок назвала условия, которые могут «усложнить паводковую ситуацию» в стране.

В Белгидромете дали прогноз по весеннему паводку. Что может «усложнить ситуацию»?