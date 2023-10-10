Когда включат отопление? В Госэнергогазнадзоре попросили белорусов не стучать по батареям

Опубликовано: 10.10.2023 10:16 , Обновлено: 10.10.2023

Директор филиала Госэнергогазнадзора по Минску и Минской области Сергей Василевский рассказал, как белорусам подготовить батареи в своих домах к началу отопительного сезона, а также объяснил, можно ли стучать по ним, например, , чтобы усмирить расшумевшихся соседей.

Василевский пояснил, почему подача отопления в жилой фонд, административные здания и на промышленные предприятия осуществляется не единовременно, а постепенно. По его словам, это делают для того, чтобы избежать большой нагрузки на тепловые сети, котельное и насосное оборудование и не допустить их поломки. В Минске запуск и наладка систем теплоснабжения планируют завершить к 14 октября .

К этому времени представитель Госэнергогазнадзора рекомендовал минчанам проверить состояние радиаторов в своих квартирах. Выступая в эфире «Радио-Минск», он посоветовал поддерживать их в чистоте, следить за тем, чтобы радиатор был окрашен и не допускать ржавчины.

Что касается практики “постучать по батарее”, чтобы привлечь внимание расшумевшихся соседей, от неё специалист призвал отказаться.

“Старайтесь не допускать механических воздействий. Впоследствии это может вызвать течь и затопить квартиру”, - объяснил Василевский.

К таким же последствиям, по его словам, может привести и самовольная замена радиаторов во время ремонта. Делать это запрещено, отметил представитель Госэнергогазнадзора и рекомендовал обращаться с этим вопросом в эксплуатирующую организацию.

[info_b]Василевский также озвучил нормы допустимого температурного минимума в домах и квартирах: от +18°C до 24°C. Если после включения отопления температура в квартире не вписывается в этот диапазон, Василевский рекомендовал также обращаться к специалистам - уже после 14 октября, когда будет завершена наладка систем теплоснабжения.[/info_b]

Напомним, отопительный сезон официально стартовал в Беларуси 6 октября - тепло начали подавать в школы и дошкольные учреждения, учреждения здравоохранения и другие социальные объекты. В жилых домах отопление начинают включать традиционно позже - когда среднесуточная температура сохраняется на уровне +8°C на протяжении пяти суток. Поскольку в разных регионах страны температурный фон складывается по-разному, и отопительный сезон стартует не одномоментно. В некоторых городах отопление уже включили, в некоторых - планируют включить на днях.

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