Как будут ходить автобусы и троллейбусы с 7 по 10 ноября? В "Минсктрансе" опубликовали график

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Опубликовано: 06.11.2024 17:49 , Обновлено: 06.11.2024

Уже завтра большинство белорусов ждут большие выходные, которые продлятся до понедельника. Напомним, в связи с Днём Октябрьской революции правительство решило подарить нам мини-отпуск. Правда, пятницу, 8 ноября, придётся отрабатывать в следующую субботу, 16 ноября. Из-за такой рокировки изменится не только работа банков, почты и поликлиник, но и общественного транспорта.

На государственном предприятии “Минсктранс” сообщили, что в период с четверга по понедельник общественный транспорт столицы будет ходить по следующему расписанию:

7 и 8 ноября — по графику воскресенья;

6 и 16 ноября – по графику пятницы.

Что касается пригородных маршрутов, то они будут ходить так:

6 ноября – по графику пятницы;

7 ноября – по графику субботы;

8 ноября – по графику воскресенья, кроме маршрута №382А «Минск-Заямочное» (он пойдёт по графику буднего дня);

9 ноября – по графику субботы;

10 ноября – по графику воскресенья,

16 ноября – по графику пятницы, кроме маршрута №382А «Минск-Заямочное» (он пойдёт по графику выходного дня).

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Какие ещё изменения?

Также в “Минсктрансе” сообщили, что с 7 ноября меняется график некоторых маршрутов пригородного сообщения. Причиной стало окончание работ на гидроузле в районе деревни Пильница».

Отменяется пригородный маршрут №947 «Минск – Пильница» с выполнением по всем дням недели рейсов отправлением от ДС «Карбышева» в 6:25, 15:00 и 20:00, от остановочного пункта «Пильница» — в 7:14, 18:04 и 20:50; Пригородный маршрут №347 «Минск – Средняя» вернётся на постоянную схему с выполнением по всем дням недели рейсов отправлением от ДС «Славинского» в 14:40 и 19:40, от остановочного пункта «Средняя» — в 6:10 и 17:00.

Также с 11 ноября изменилось движение ряда других пригородных автобусов:

№309а «Минск-с/т «Солнечный» через Дубровку пустят по будним дням с отправлением от ДС «Славинского» в 14:05;

№309 «Минск-с/т «Солнечный» больше не будет ходить по будним дням с отправлением от ДС «Славинского» в 14:05; по будням будет организован рейс с отправлением от остановочного пункта с/т «Солнечный» в 15:05 вместо автобуса, который отправлялся в 15:00;

№386 «Минск-дачи «Городище» также отменят по будням с отправлением от остановки дачи «Городище» в 6:40; организуют по будним дням рейс с отправлением от ДС «Славинского» в 5:35 вместо нынешнего, который уходит с этой остановки в 5:45;

№386а «Минск-дачи «Городище» через с/т «Солнечный» будет ходить в обоих направлениях с остановкой «Торговый центр»; организуют по будням рейс с отправлением от остановки дачи «Городище» в 6:30.

Ранее Telegraf.news писал, что ещё год назад Совет министров Беларуси утвердил график переноса рабочих дней в 2024 году. Согласно решению властей, нас с вами ждёт мини-отпуск с четырьмя выходными подряд. Помимо этого, в Минтруда рассказали, как быть, если длинные выходные выпали на отпуск, больничный или командировку.

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