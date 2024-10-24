Белорусам в ноябре пообещали 4 выходных подряд. В Минтруда рассказали, сколько и на какие даты будут переносы

Опубликовано: 24.10.2024 11:14 , Обновлено: 24.10.2024

Ещё год назад Совет министров Беларуси утвердил график переноса рабочих дней в 2024 году. Согласно решению властей, буквально через две недели нас с вами ждёт мини-отпуск с четырьмя выходными подряд. Помимо этого, в Минтруда рассказали, как быть, если длинные выходные выпали на отпуск, больничный или командировку.

Постановление Совета министров, опубликованное на Национальном правовом Интернет-портале, гласит, что в 2024 году 7 ноября выпадает на четверг, поэтому 8 ноября, пятница, переносится. Её нужно отработать в субботу, 16 ноября. Таким образом, белорусы будут отдыхать 4 дня подряд: 7, 8, 9, и 10 ноября.

К сожалению, это последние большие выходные, которые ждут жителей Республики в 2024 году. Католическое Рождество выпадает на среду, поэтому никаких переносов здесь не предусмотрено. Что будет с выходными в 2025 году, в Совмине пока не определились, но обычно график утверждали в октябре или ноябре.

Тем временем в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что делать, если на период больших выходных выпал отпуск, больничный или командировка. В случае, если:

8 ноября приходится на период отпуска (трудового, социального) работника, то 16 ноября — нерабочий день;

8 ноября приходится на период временной нетрудоспособности работника, то 16 ноября — также нерабочий день;

в период с 11 по 15 ноября работник принят на работу, то 16 ноября — нерабочий день;

16 ноября приходится на период отпуска (трудового, социального) работника, то 16 ноября день отпуска – нерабочий день;

16 ноября приходится на период временной нетрудоспособности работника, то 16 ноября день временной нетрудоспособности – нерабочий день;

8 ноября приходится на служебную командировку или повышение квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку, то 16 ноября — рабочий день.

Ранее Telegraf.news писал, что в Витебском областном управлении Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты пояснили, обязан ли работодатель продлить отпуск сотруднику, если задержал выплату отпускных.

Должен ли работодатель продлить отпуск белорусам, если не перевел за него выплаты в срок? В Минтруда ответили

Также мы рассказывали, что делать белорусам в случае болезни до или во время отпуска. Как пояснили в Минтруда, если работник заболел во время отпуска, он продлевается на соответствующее больничному периоду число календарных дней. Также можно перенести неиспользованную часть отпуска на другой согласованный с нанимателем период.

В Минтруда пояснили, что белорусам делать с отпуском в случае болезни до или во время него