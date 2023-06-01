Могут ли белорусы вместо алиментов сделать для детей ремонт в квартире? В Минюсте объяснили

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Опубликовано: 01.06.2023 10:52 , Обновлено: 01.06.2023

Можно ли белорусам при разводе договориться об уплате алиментов не деньгами, а в другой форме, например, сделать в квартире, где проживают дети, дорогостоящий ремонт? В Министерстве юстиции объяснили, могут ли родители заключить между собой подобное соглашение.

По словам нотариуса Ольги Микитюк, белорусское законодательство не позволяет это сделать, несмотря на то, что родители, действительно, имеют право на заключение соглашения об уплате алиментов.

“Порядок и форма предоставления содержания детям определяются родителями самостоятельно. При этом не должны нарушаться права и законные интересы детей”, - пояснила нотариус.

Она пояснила, в каком случае нельзя заключить соглашение об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и нетрудоспособных совершеннолетних, нуждающихся в помощи:

если алименты уплачиваются по брачному договору

если алименты уплачиваются в соответствии с соглашением о детях

если алименты уплачиваются в соответствии с судебным постановлением

В Минюсте также пояснили, что в соответствии с соглашением об уплате алиментов родители обязаны уплачивать их следующим образом:

в процентном отношении к заработку или иному доходу родителя, который обязан платить алименты;

в твердой денежной сумме, которую нужно перечислять детям периодически;

в твердой денежной сумме, которую по договоренности можно выплатить единовременно;

путем передачи имущества непосредственно в собственность самого ребенка.

В ведомстве пояснили, что родители имеют право прописать в соглашении сочетание разных способов уплаты алиментов.