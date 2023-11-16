Как белорусам пойти в армию по контракту вместо срочной службы и распределения? Объяснили в военкомате

Опубликовано: 16.11.2023 08:32 , Обновлено: 16.11.2023

В Беларуси пойти на службу в армию по контракту молодые люди могут не только после срочной службы, но и вместо неё. Более того, контракт на службу в армии может заменить обязательную последипломную отработку по распределению для выпускников бюджетных отделений вузов и ссузов. Впрочем, рассчитывать на это могут не все. При каких условиях это возможно, рассказал начальник направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата Минска Александр Клыбик.

Так, Клыбик пояснил, что контракт на военную службы в должности солдата, сержанта и старшины могут заключить:

с мужчинами в возрасте от 18 до 35 лет, не состоящими в запасе,

с образованием не ниже общего среднего,

с соответствующей категорией годности по здоровью.

При этом выпускники любого учреждения образования, проходивших обучение на бюджетной основе, могут распределиться или перераспределиться на службу по контракту: это засчитают в срок обязательной последипломной отработки.

О наличии вакантных должностей в военной части или одном из подразделений МВД, МЧС, Следственного комитета можно узнать в любом районном военкомате или в специально созданной рабочей группе при военном комиссариате Минска, сообщило издание sb.by.

Александр Клыбик озвучил следующие преимущества контрактной службы:

Контрактник не нужно постоянно находиться в казарме - он может возвращаться со службы домой.

Контрактник получает “достойную зарплату, которая зависит от должностного оклада, оклада по воинскому званию, прогрессивной надбавки за выслугу лет, премии и других показателей”.

Контрактнику компенсируют финансовые затраты на аренду жилья.

Контрактнику положен более продолжительный отпуск, чем срочнику (30 дней вместо 25).

Контрактник может рассчитывать на бесплатное медицинское обслуживание, а также льготы на строительство собственного жилья, ежегодную материальную помощь на оздоровление, дополнительную выплату за продление контракта.

По словам Клыбика, это “всё, что нужно для комфортной жизни и работы”.

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