Как белорусам официально взять выходной на линейку детей в школе? В Минтруда поделились инструкцией

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Опубликовано: 26.08.2024 12:10 , Обновлено: 26.08.2024

В Министерстве труда поделились инструкцией, как родителям белорусских школьников официально взять выходной, чтобы отвести ребёнка на школьную линейку. Для этого в законодательстве предусмотрено как минимум три варианта. Узнали, удастся ли при этом сохранить дневной заработок.

Поскольку в этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, школьные линейки повсеместно намечены на следующий день - понедельник, 2 сентября. Разумеется, для большинства родителей это будет рабочий день. Однако многие захотят разделить с детьми радость первого школьного дня (или поддержать тех их них, для кого возвращение в школу после продолжительных летних каникул - скорее день траура, нежели красный день календаря). Какими бы ни были мотивы, работающим родителям придётся брать выходной на этот день и закон вполне позволяет это сделать.

Как пояснили в Минтруда, есть три основных законных варианта для подобных случаев:

Использовать имеющийся день отдыха без сохранения заработной платы (отгул), которые по закону предоставляется за работу в выходные и праздничные дни, государственные праздники или сверхурочную работу. Подать заявление об отпуске без сохранения заработной платы (за свой счет). Запланировать часть трудового отпуска на этот период.

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[info_b]Отметим, что и отгул, и отпуск за свой счёт, и разделение трудового отпуска на части в обязательном порядке должны быть согласованы с руководством. Руководитель может пойти навстречу сотрудникам по такому случаю. Однако не обязан это делать, особенно, если производственная необходимость требует их присутствия на рабочем месте. В любом случае, такие планы лучше строить заранее, чтобы не создавать проблем себе и своим коллегам.[/info_b]

Очевидно, что сохранить при этом свой дневной заработок можно будет лишь в последнем случае. При этом в Минтруда подчеркнули, что даже если часть трудового отпуска не запланирована на данный период, работодатель по просьбе работника может “пойти навстречу и согласовать его предоставление”, внеся в график отпусков соответствующие изменения.

Выплата зарплаты за такой внеплановый выходной “по семейно-бытовым причинам” также возможна и при втором варианте, но лишь в том случае, если это предусмотрено коллективным договором организации.

“Иные варианты освобождения в этот день от работы можно уточнить в отделе кадров вашей организации”, - посоветовали в Минтруда.

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