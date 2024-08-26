Психологи предложили белорусским школьникам и их родителям бесплатные консультации по адаптации после каникул. Как записаться?

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Опубликовано: 26.08.2024 11:41 , Обновлено: 26.08.2024

В преддверии 1 сентября психологи решили организовать для белорусских подростков и их родителей уроки психологической грамотности, которые призваны помочь им адаптироваться к учебному процессу после летних каникул. Узнали, когда пройдут бесплатные консультации, с какими вопросами можно обратиться к специалистам и как записаться на онлайн-сессию с психологом.

Перед началом нового учебного года, вопреки расхожему мнению, волнуются не только те, кто идёт первый раз в первый класс, но и те школьники, которые возвращаются за парту после продолжительных летних каникул. Далеко не всем детям и подросткам просто сходу “войти в колею” и переключиться с расслабленного режима летнего отдыха на учебный процесс. На тематических консультациях, организованных сетью книжных магазинов OZ при участии подросткового и семейного психолога с 20-летним стажем, пообещали помочь подросткам справиться с эмоциями, а их родителям - подсказать, как создать для ребёнка комфортную атмосферу для возвращения в школу.

Организаторы озвучили примерные вопросы, которые можно будет обсудить на консультациях, которые будут проходить в онлайн-формате:

как побороть волнение перед школой и подростку и родителю;

как выстроить взаимоотношения с одноклассниками;

какие есть способы расслабления при повышенном беспокойстве.

Впрочем, потенциальным участникам предложили задавать любые вопросы по теме школьной адаптации, которые волнуют учеников и их родителей. Их можно предварительно написать при регистрации на уроки психологической грамотности, которая является обязательной, поскольку места для участников ограничены.

[info_b]Оставить заявку на регистрацию на консультации можно по ссылке.[/info_b]

Сами уроки-консультации будут проходить с 28 по 30 августа с 13:00 до 17:00 - в назначенное время участник должен будет выйти онлайн с мобильного устройства, перейдя по пригласительной ссылке.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство образования Беларуси утвердило новые версии учебной программы для первоклассников “Введение в школьную жизнь”. Для “создания оптимальных условий” для адаптации первоклашек к школе, на протяжении первых 20 дней сентября их решили обучать “распознаванию эмоций”, учить правилам общения, а также “развитию межполушарного взаимодействия”. Проще говоря, отныне новоиспечённые школьники по-новому будут учиться отличать левую руку от правой и называть пальцы на руках.

Минобразования Беларуси обязало по-новому учить первоклашек «распознаванию эмоций» и названию пальцев