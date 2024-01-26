В Минтруда рассказали, как белорусам законно уйти в отпуск на 90 дней. А платить будут?

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Опубликовано: 26.01.2024 16:15 , Обновлено: 26.01.2024

В Министерстве труда и соцзащиты рассказали об особенностях социального отпуска по семейно-бытовым причинам, на который по закону могут рассчитывать все работающие белорусы. По общему правилу продолжительность этого отпуска не должна превышать 30 дней в течение календарного года, однако в некоторых случаях её могут увеличить в три раза - до 90 календарных дней.

Особенностью отпуска по семейно-бытовым причинам является то, что его предоставляют без сохранения заработной платы. Однако, в некоторых случаях наниматель имеет право сохранить работнику среднюю зарплату на период краткосрочного (не более 3 календарных дней) отпуска. В законодательстве такие условия предусмотрены для следующих случаев:

рождение ребенка,

регистрация заключения брака,

смерть близких родственников (членов семьи),

иные уважительные причины (они могут быть прописаны в коллективном договоре или другом локальном правовом акте).

Как пояснили в Минтруда, для работников бюджетных организаций такой оплачиваемый отпуск могут представлять “в пределах средств, предусмотренных в соответствии с законодательством на оплату труда на соответствующий финансовый (календарный) год”.

Продлить социальный отпуск по семейно-бытовым причинам на срок до 90 дней, согласно обновлённой статье 190 Трудового кодекса Беларуси, можно в тех случаях, если это будет прописано в нормативных документах на локальном уровне. В этом случае отпуск предоставят уже без сохранения заработной платы.

В Минтруда также напомнили, что с 1 января 2024 года в Беларуси вступили в силу изменения Трудового кодекса, которые затронули в том числе и условия предоставления отпусков работникам. В частности, теперь трудовой отпуск официально можно разделить более чем на две части даже при отсутствии коллективного договора, а также уйти в неоплачиваемый отпуск для получения образования без направления нанимателя на обучение. Впрочем, такую возможность получили не все, а лишь те работники, которые:

впервые получают среднее специальное и высшее образование;

получают любое профессионально-техническое образование.

Ранее Телеграф рассказывал, что разные категории работников в Беларуси могут рассчитывать на трудовой отпуск различной продолжительности. Однако, не все знают, что трудовое законодательство также предусматривает возможность дополнительного отпуска и даже — поощрительного. В Минтруда объяснили, кому они положены.

Кто из белорусов может рассчитывать на дополнительный отпуск? А поощрительные бывают? В Минтруда объяснили

Кроме того, в Минтруда ранее рассказали, кому в Беларуси помимо трудового отпуска положен дополнительный, социальный отпуск, а также пояснили, как его будут рассчитывать, если на него попадает праздничный нерабочий день.

Кто из белорусов может требовать «социальный отпуск». В Минтруда уточнили, будут ли его оплачивать