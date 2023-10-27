Кафе, рынки и не только. Чиновники решили взять под видеоконтроль 833 объекта в Минской области

Опубликовано: 27.10.2023 07:27 , Обновлено: 27.10.2023

Минский областной исполнительный комитет утвердил перечень объектов, которые необходимо в обязательном порядке оборудовать "системой видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности». В него вошли 833 объекта.

Само постановление облисполкома, а также перечень с указанием адресов объектов, которые обязательно должны быть взяты под видеоконтроль, 26 октября опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

В списке - учреждения образования и здравоохранения (школы и детские сады, поликлиники и больницы), магазины и рынки, физкультурно-оздоровительные комплексы и стадионы, кафе, бары и рестораны, автозаправочные станции, железнодорожные станции, а также площадки “с возможностью пребывания на них более 100 человек одновременно” (к ним отнесли как общественные и административные здания, например, здания райисполкомов, так и зоны отдыха - пляжи, парки, скверы, площади и бульвары в городах и посёлках).

Напомним, схожее решение в начале октября принял Минский исполком. Он расширил список мест, которые будут в обязательном порядке оборудованы камерами слежения. В частности, видеокамеры решили установить на «экологической тропе» в границах улиц Уборевича и Голодеда и в зоне отдыха вдоль Чижовского водохранилища.

Мэрия обьявила, в каких местах отдыха в Минске установят камеры слежения

Ранее замначальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Василий Молчан рассказывал о работе системы видеонаблюдения - как она помогает следить за белорусами, совершающими правонарушения.

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