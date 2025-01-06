К Беларуси подошла "мощная волна тепла". Где ждать до +7°С, а где оранжевый уровень опасности?

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Опубликовано: 06.01.2025 18:41 , Обновлено: 06.01.2025

Зима по календарю в самом разгаре, да и за окном белорусы в последние дни наблюдают метели и местами сугробы на улице. Между тем, температура в начале 2025 года не совсем привычная для второго месяца зимы. Так, синоптики рассказали о "мощной волне тепла", которая подошла к Беларуси.

На вторник, 7 января , Белгидромет [link href=“https://pogoda.by/information/news/22847” target=“_blank” rel=“noopener”] объявил [/link] оранжевый уровень опасности по всей стране, кроме Брестской области. По информации специалистов, ночью и утром на большей части Беларуси, а днем по северо-востоку нужно приготовиться к гололеду и гололедице на дорогах. В Минске их стоит ждать уже вечером 6 января.

Белгидромет [link href=“https://pogoda.by/information/news/22845” target=“_blank” rel=“noopener”] спрогнозировал [/link] приход на территорию Беларуси теплой воздушной массы 7 января. По данным синоптиков, ее будут сопровождать дожди, ночью со снегом и мокрым снегом во многих районах Республики, а еще слабый туман. Не майский зной, но, тем не менее, и не настоящий январский холод ожидается в этот день по температуре: минимальная ночью - от -4 до +2°С, а максимальная днем - +1..+7°С.

Вот и специалисты Telegram-канала Nadvorie сообщили о “мощной волне тепла”, которая, судя по опубликованной карте, охватит Беларусь уже в 00:00 7 января. “После прохождения теплого фронта наш регион попадет в обширный теплый сектор циклона, который сейчас над Северным морем и движется на Скандинавию”, - [link href=“https://t.me/nadvorie/16715” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в источнике.

По их прогнозу, днем во вторник можно ожидать +3..+5°С, а по югу Беларуси - до +7°С. При этом, как утверждают в Telegram-канале Nadvorie, уже в среду, 8 января, адвекция тепла ослабнет. “А после прохождения холодного фронта температура воздуха понизится до 0..-3°С, но все равно это выше нормы”, - написали в источнике.

[info_b]Адвекция - перенос воздушной массы в горизонтальном направлении. [/info_b]

В четверг, 9 января, Беларусь, по информации специалистов, снова попадет в теплый сектор циклона, смещающегося с Бискайского залива через центральную Европу на Балтику. “И снова температура воздуха существенно превысит январскую норму”, - утверждают в Telegram-канале Nadvorie.

Прогноз на 8 и 9 января от Белгидромета

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, днем 8 января на погоду в стране повлияют прохладные неустойчивые воздушные массы, которые идут с северо-запада Европы. Им компанию составят снег, мокрый снег и дождь по большей части Республики.

Водителям и пешеходам стоит приготовиться к гололедице на отдельных участках дорог, а также слабой метели и сильному порывистому ветру днем в некоторых районах. Температура воздуха не будет существенно отличаться от ситуации 7 января: ночью минимальная составит -2..+3°С, а днем максимальная - от 0 до +5°С.

В четверг, 9 января , по прогнозу Белгидромета, ночью сохранится влияние прохладных неустойчивых воздушных масс на территорию Беларуси, а днем погоду будет определять фронтальный раздел, который смещается с территории Польши. Как и 8 января, по большей части страны днем пройдут снег, мокрый снег и дождь, а на отдельных участках дорог стоит быть готовым к гололедице.

По температуре картина на 9 января такая: ночью столбик термометра покажет 0..-6°С, а днем - -2..+4°С, по югу страны - до +7°С.

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