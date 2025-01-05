"Не хватает зомби" - Жители Солигорского района пожаловались на пылевой "апокалипсис"

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 05.01.2025 12:56 , Обновлено: 05.01.2025

Белорусы поделились в TikTok несколькими кадрами, по всей видимости, масштабной пыльной бури в Солигорском районе. Она заставила водителей значительно снизить скорость и включить аварийную сигнализацию. Некоторые назвали явление "апокалипсисом" и заявили, что придется надевать маски.

“Я включил свет, аварийку… Ничего не видно […] Это жесть! Мы засыпаны будем все! Я еду сейчас километров 40 - и не видно ничего. […] У меня в салоне телефон уже покрылся пылью. Надо надевать маски”, — слышно за кадром одного из видео, снятом в Солигорском районе и выложенных в TikTok.

На нем также видно, что как только белорусы выехали из Солигорского района и въехали в Слуцкий - пыль исчезла.

В комментариях написали, что “то же самое” наблюдали в Молодеченском районе и под Гомелем.

[info_b] Явление на видео очень похоже на пыльную (песчаную) бурю. Онохарактеризуется переносом больших количеств пыли (частиц почвы, песчинок) ветром с земли на высоту в несколько метров. Видимость при этом значительно ухудшается.

При этом наблюдается подъём пыли (песка) в воздух и одновременно оседание пыли на большой территории. В зависимости от цвета почвы в данном регионе, отдалённые предметы приобретают сероватый, желтоватый или красноватый оттенок.

Пыльная буря возникает обычно при сухой поверхности почвы и скорости ветра 10 м/с и более.

[/info_b]

Видео выложила и жительница деревни Чепели Солигорского района. “Час дня… Нет слов… Кошмар… Сильный ветер метёт землю с поля!” — сообщила она.

“Как драматично. Не хватает зомби”, — написали в комментариях.

Также жители района пожаловались, что пыль оставалась “на зубах” и запах “как-будто печку оттопили и высыпали [золу]”.