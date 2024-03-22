К Беларуси подошёл холодный фронт. Кому синоптики пообещали в выходные грозы, а кому – «приличный мокрый снег»?

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Опубликовано: 22.03.2024 13:44 , Обновлено: 22.03.2024

Беларусь в пятницу, 22 марта, оказалась в зоне фронта окклюзии. Сейчас он находится над западной половиной страны, но, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время фронт начнёт "размываться", медленно смещаясь на восток и уступая место холодному фронту. Именно он, по словам специалистов, обусловит погоду в ближайшие выходные - где-то прольётся ливнями, а где-то и вовсе - обильным снегом.

Согласно данным численной модели прогнозирования погоды ECMWF, которыми поделились авторы тематического телеграм-канала «Надвор’е», уже к вечеру 22 марта с северо-запада в Беларусь подойдёт холодный фронт. По прогнозам он будет медленно смещаться на восток и в субботу, 23 марта , обеспечит всю Беларусь пасмурной и дождливой погодой, причём дожди ожидаются интенсивными.

“Интересно то, что этот фронт ночью с пятницы на субботу начнёт деформироваться «Л», на нём сформируются волны, одна из которых разовьется в волновой циклон. Это произойдет примерно над Польшей”, - рассказали специалисты.

В результате, по их словам, в ночь с субботы на воскресенье, 24 марта , этот “волновой циклон” на территории Брестской и Гродненской областей обернётся “хорошими ливнями”, возможно, даже с грозами .

По мере того, как данный циклон будет перемещаться на северо-восток, по словам специалистов, он будет “затягивать в свой тыл холодный воздух”, в результате чего утро воскресенья северо-западным и северным регионам Беларуси синоптики спрогнозировали. “приличный мокрый снег ”.

Что спрогнозировал Белгидромет на выходные 23-24 марта?

Об атмосферных фронтах, которые будут смещаться с Западной Европы на территорию нашей страны 22-24 марта, сообщили и специалисты Белгидромета. По их прогнозу, в ближайшие три дня минимальные ночные температуры будут падать, а дневные - держаться приблизительно на одном уровне:

23 марта - ночью от +3°С до +8°С, максимальная днём +7..+13°С,

24 марта - ночью от 0°С до +6°С (по юго-востоку до +8°С), максимальная днём +5..+10°С,

25 марта - ночью от -3°С до +2°С, максимальная днем +7..+12°С.

По данным Белгидромета, мокрый снег может накрыть большую часть территории страны в воскресенье, а вот на понедельник синоптики спрогнозировали кратковременные дожди с возможной гололедицей на отдельных участках дорог.

Напомним, что ранее численная модель погоды ECMWF спрогнозировала Беларуси потепление, начиная с 25 марта. Как ожидается, уже в последние дни марта дневная температура воздуха в республике может превысить +15..+20°С.

Синоптики спрогнозировали волну тёплого воздуха с юга. Когда в Беларуси прогреется до +20°С?