ЮНЕСКО призвала запретить смартфоны в школах. И вот почему
Агентство Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры опубликовало отчет, в котором содержатся рекомендации по запрету использования смартфонов в школах. Согласно документу, чрезмерное использование мобильных телефонов снижает успеваемость учеников, а также негативно влияет на их эмоциональную стабильность.
По мнению специалистов, для улучшения успеваемости, препятствию срывов уроков и помощи в защите от кибербуллинга, в школах нужно запретить пользоваться смартфонами.
В ЮНЕСКО пришли к выводу, что чрезмерное использование мобильников ведет к ухудшению успеваемости, а много времени перед экраном «может негативно влиять на самоконтроль и эмоциональную стабильность, а также усугублять тревожность и подавленное состояние».
По их мнению, цифровые технологии в целом, в частности, искусственный интеллект, должны подчиняться «ориентированному на человека подходу» в образовании и не должны заменять живое общение с учащимися и учителями.
В организации отметили, что несмотря на то, что технология потенциально может открыть возможности для обучения миллионов, преимущества распределены неравномерно, и многие более бедные слои населения не имеют доступа к цифровому образованию.
[info_b]По данным анализа образовательных систем в 200 странах, только в каждой четвертой стране запрещено использование телефона в школе.[/info_b]
А что про смартфоны говорили в Минобразования РБ?
Еще в 2022 году Андрей Иванец, министр образования Беларуси, говорил, что ученикам запретят пользоваться смартфонами в школах.
«Учащимся придется оставить свои телефоны в специально оборудованных местах. Мобильные можно будет использовать только в учебных целях, например при считывании QR-кодов», — сказал чиновник.
Впрочем, говорил он не только про телефоны:
Напомним, ранее Телеграф писал, что чиновники предложили минским школьникам одеваться в форму с госсимволикой:
Чиновники предложили минским школьникам одеваться в форму с госимволикой. Когда «унифицируют» деловой стиль?