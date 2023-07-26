ЮНЕСКО призвала запретить смартфоны в школах. И вот почему

Опубликовано: 26.07.2023 17:28 , Обновлено: 26.07.2023

Агентство Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры опубликовало отчет, в котором содержатся рекомендации по запрету использования смартфонов в школах. Согласно документу, чрезмерное использование мобильных телефонов снижает успеваемость учеников, а также негативно влияет на их эмоциональную стабильность.

По мнению специалистов, для улучшения успеваемости, препятствию срывов уроков и помощи в защите от кибербуллинга, в школах нужно запретить пользоваться смартфонами.

В ЮНЕСКО пришли к выводу, что чрезмерное использование мобильников ведет к ухудшению успеваемости, а много времени перед экраном «может негативно влиять на самоконтроль и эмоциональную стабильность, а также усугублять тревожность и подавленное состояние».

По их мнению, цифровые технологии в целом, в частности, искусственный интеллект, должны подчиняться «ориентированному на человека подходу» в образовании и не должны заменять живое общение с учащимися и учителями.

В организации отметили, что несмотря на то, что технология потенциально может открыть возможности для обучения миллионов, преимущества распределены неравномерно, и многие более бедные слои населения не имеют доступа к цифровому образованию.

[info_b]По данным анализа образовательных систем в 200 странах, только в каждой четвертой стране запрещено использование телефона в школе.[/info_b]

А что про смартфоны говорили в Минобразования РБ?

Еще в 2022 году Андрей Иванец, министр образования Беларуси, говорил, что ученикам запретят пользоваться смартфонами в школах.

«Учащимся придется оставить свои телефоны в специально оборудованных местах. Мобильные можно будет использовать только в учебных целях, например при считывании QR-кодов», — сказал чиновник.

Впрочем, говорил он не только про телефоны:

Новость Телеграф

Напомним, ранее Телеграф писал, что чиновники предложили минским школьникам одеваться в форму с госсимволикой:

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