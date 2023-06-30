Из-за этого каждая 7-я авария. ГАИ объявила в Беларуси спецоперацию. На что обратят внимание?
Госавтоинспекция Беларуси анонсировала очередные мероприятия, направленные на предотвращение ДТП.
Спецоперация стартовала 30 июня и продлится предстоящие выходные (1-3 июля). В эти дни инспектора особое внимание уделят профилактике ДТП из-за выезда на полосу встречного движения и нарушений скоростных режимов, рассказалив МВД Беларуси.
Инспектора напомнят водителям о правилах обгона и выбора безопасной скорости движения, последствиях ДТП, ответственности, а также проконтролируют соблюдение ПДД.
[info_b]В ГАИ отметили, что причиной каждой 7-й аварии по вине водителя, становится несоблюдение им скоростного режима.[/info_b]
Напомним, ранее Телеграф писал, что ГАИ Минска тоже объявила очередную спецоперацию:
ГАИ Минска объявила очередную спецоперацию. Кого проверят на этот раз?
А на Витебщине под контролем ГАИ грузовики:
ГАИ Витебщины вместе Госпромнадзором устроили рейды. Что смотрят?