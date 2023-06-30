Из-за этого каждая 7-я авария. ГАИ объявила в Беларуси спецоперацию. На что обратят внимание?

Опубликовано: 30.06.2023 15:37 , Обновлено: 30.06.2023

Госавтоинспекция Беларуси анонсировала очередные мероприятия, направленные на предотвращение ДТП.

Спецоперация стартовала 30 июня и продлится предстоящие выходные (1-3 июля). В эти дни инспектора особое внимание уделят профилактике ДТП из-за выезда на полосу встречного движения и нарушений скоростных режимов, рассказалив МВД Беларуси.

Инспектора напомнят водителям о правилах обгона и выбора безопасной скорости движения, последствиях ДТП, ответственности, а также проконтролируют соблюдение ПДД.

[info_b]В ГАИ отметили, что причиной каждой 7-й аварии по вине водителя, становится несоблюдение им скоростного режима.[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал, что ГАИ Минска тоже объявила очередную спецоперацию:

ГАИ Минска объявила очередную спецоперацию. Кого проверят на этот раз?

А на Витебщине под контролем ГАИ грузовики:

ГАИ Витебщины вместе Госпромнадзором устроили рейды. Что смотрят?