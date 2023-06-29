ГАИ Минска объявила очередную спецоперацию. Кого проверят на этот раз?

Опубликовано: 29.06.2023 17:51 , Обновлено: 29.06.2023

В Госавтоинспекции Минска рассказали, что с 30 июня стартует очередное профилактическое мероприятие, цель которого – "предупреждение ДТП из-за превышения скорости".

Следить за скоростью будут как в Минске, так и Минской области, сообщила БелТА. Отдельное внимание обратят на мотоциклистов. Сообщается, что будет использоваться негласный и (или) смешанный контроль

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Кроме того, в Минской области будут следить за автобусами и маршрутками. Сотрудники ГАИ и Транспортной инспекции пообещали проводить рейды по выявлению нарушений перевозки пассажиров.

[info_b]За пять месяцев 2023 года в Минске по вине водителей транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров, зарегистрировано 16 ДТП, в которых 19 человек получили различные травмы.[/info_b]

Продлится спецоперация до 3 июля.

Напомним, ранее Телеграф писал о рейдах в Витебской области. Там сотрудники ГАИ совместно с Госпромнадзором объявили о проверках грузовых автомобилей и рассказали, на что именно направлен контроль:

ГАИ Витебщины вместе Госпромнадзором устроили рейды. Что смотрят?