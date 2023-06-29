ГАИ Витебщины вместе Госпромнадзором устроили рейды. Что смотрят?

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Опубликовано: 29.06.2023 14:07 , Обновлено: 29.06.2023

Сотрудники Госавтоинспекции Витебской области совместно с Госпромнадзором объявили о проверках грузовых автомобилей и рассказали, на что именно направлен контроль.

Инспектора наблюдают за тем, как водители соблюдают правила безопасности перевозки опасных грузов, сообщила ГАИ Витебщины.

Они проверяют техническое состояние автомобилей, оснащение, есть ли необходимые документы. Особое внимание уделяют наличию на транспорте необходимых опознавательных знаков.

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Фото: ГАИ Витебщины

Отдельно в ГАИ заостряют внимание на том, что при движении на транспортном средстве, перевозящем опасные грузы, должны быть включены ближний свет фар и проблесковый маячок оранжевого цвета.

Фото: ГАИ Витебщины

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