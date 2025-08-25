Из Беларуси в Литву запустили новый автобусный маршрут
Белорусский перевозчик «Трансагентство Фаворит» сообщил об открытии нового регулярного маршрута из Беларуси в Литву. Новость появилась на фоне недавнего сокращения числа рейсов.
По информации с сайта перевозчика, автобус начнёт курсировать ежедневно с 27 августа по маршруту Гродно — Лида — Вильнюс. Пересечение границы, согласно информации перевозчика, запланировано через пункт пропуска «Бенякони» (Шальчининкай).
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Из Гродно транспорт отправляется в 03:00 с прибытием на автовокзал в Вильнюсе в 08:25. Обратный рейс из литовской столицы запланирован на 18:25, а прибытие в Гродно — в 23:50. Стоимость билета из Гродно в Вильнюс составит 200 рублей , а из Лиды — 185 рублей.
При этом перевозчик отдельно уточнил, что остановка в аэропорту Вильнюса пока находится «в процессе согласования». О точной дате, когда автобус начнёт заезжать в аэропорт, пообещали сообщить дополнительно.
Напомним, в последнее время в новостях были только отмены рейсов между Беларусью и Литвой. Власти Литвы назвали свои причины этого.
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