Из Беларуси в Литву запустили новый автобусный маршрут

Опубликовано: 25.08.2025 12:37 , Обновлено: 25.08.2025

Белорусский перевозчик «Трансагентство Фаворит» сообщил об открытии нового регулярного маршрута из Беларуси в Литву. Новость появилась на фоне недавнего сокращения числа рейсов.

По информации с сайта перевозчика, автобус начнёт курсировать ежедневно с 27 августа по маршруту Гродно — Лида — Вильнюс. Пересечение границы, согласно информации перевозчика, запланировано через пункт пропуска «Бенякони» (Шальчининкай).

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Из Гродно транспорт отправляется в 03:00 с прибытием на автовокзал в Вильнюсе в 08:25. Обратный рейс из литовской столицы запланирован на 18:25, а прибытие в Гродно — в 23:50. Стоимость билета из Гродно в Вильнюс составит 200 рублей , а из Лиды — 185 рублей.

При этом перевозчик отдельно уточнил, что остановка в аэропорту Вильнюса пока находится «в процессе согласования». О точной дате, когда автобус начнёт заезжать в аэропорт, пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, в последнее время в новостях были только отмены рейсов между Беларусью и Литвой. Власти Литвы назвали свои причины этого.

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