Минтранс Литвы назвал причины отмены рейсов автобусов Вильнюс-Минск

Опубликовано: 12.08.2025 21:31 , Обновлено: 12.08.2025

В министерстве транспорта и сообщения Литвы заявили, что компании ограничили количество рейсов автобусов, курсирующих между Минском и Вильнюсом, не из-за предстоящих учёный "Запад-2025".

По данным ТГ-канала “Инфотранс”, отмена рейсов была произведена из-за письма литовского ведомства в транспортные компании о том, что те превысили лимит количества автобусов, пересекающих белорусско-литовскую границу.

Пересечение границы на автобусе для многих белорусов стало единственной возможностью попасть в Литву, так как власти этой страны прекратили железнодорожное пассажирское сообщение.

Ранее Telegraf.news писал, что государственное предприятие «Минсктранс» сообщило о временной приостановке части рейсов по международному маршруту Минск — Вильнюс — Минск.

«Минсктранс» временно отменил ряд рейсов в Вильнюс и обратно

Ранее, утром 12 августа, стало известно об отмене рейсов литовским перевозчиком Eurolines. Компания отменила 10 рейсов из Вильнюса в Минск и обратно, которые были запланированы на период с 12 по 18 августа.

«Минсктранс» временно отменил ряд рейсов в Вильнюс и обратно