Опубликовано: 25.08.2025 10:51 , Обновлено: 25.08.2025

Госпогранкомитет Беларуси утром 25 августа представил свежую информацию о ситуации в пунктах пропуска на границе со странами ЕС. Традиционно самая сложная обстановка для водителей легковых автомобилей сохранилась в «Бресте», но очередь из автобусов заметили не только там.

Анализ данных ГПК показал, что по сравнению с ситуацией на 19 августа, количество легковых машин в ПП « Брест » практически не изменилось: 4546 автомобилей сейчас против 4620 неделей ранее.

При этом, по этим сведениям, очередь из автобусов в этом же пункте пропуска сократилась почти в 5 раз — с 157 до 33 .

Судя по данным системы электронной очереди, первый легковой автомобиль, стоящий в очереди, зарегистрировался 16 августа в 01:17. Его ожидание на утро 25 августа составило уже более 9 суток . Первый в очереди автобус, въехавший в зону ожидания 23 августа в 10:15, провёл там более 2 суток.

В « Каменном Логе », в свою очередь, выезд из Беларуси ожидают 300 легковых автомобилей , что тоже меньше показателя 21 августа, когда в очереди было почти 400 машин.

На единственном работающем белорусско-латвийском погранпереходе образовалась очередь из 5 автобусов. Последний раз ГПК их там фиксировало 20 июня. Вероятно, пассажиры, которые не хотят стоять в очереди в «Бресте», выбрали более быстрый путь через Латвию.

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Общая картина, по информации Госпогранкомитета на 10:00 25 августа, выглядела следующим образом: