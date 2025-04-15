Из апреля – в июль? Белгидромет сделал штормовое предупреждение из-за гроз и спрогнозировал жару в +28°С

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Опубликовано: 15.04.2025 15:30 , Обновлено: 15.04.2025

Белгидромет объявил штормовое предупреждение на среду, 16 апреля из-за гроз и усиления ветра. Его порывы могут достигать скорости 15-18 м/с, что может представлять потенциальную опасность. Одновременно с этим синоптики спрогнозировали постепенно повышение среднесуточной температуры - в ближайшие три дня, по их прогнозам, кое-где воздух днём может прогреться до летних +28°С.

По данным Белгидромета, 16 апреля на погоду в Беларуси повлияют атмосферные фронты, которые будут смещаться с юго-запада. Они принесут с собой кратковременные дожди, а кое-где - и грозы с сильным порывистым юго-восточным ветром. Ночные заморозки, судя по всему, сошли на нет - в среднем по стране температура воздуха ночью не будет опускаться ниже +5..+11°С, предупредили специалисты, а днём несмотря на облачную погоду, будет достаточно тепло - в среднем от +12°С до +18°С, а по юго-западу - до +23°С.

Карта метеопредупреждений Белгидромета на 16.04.2025

А уже с четверга, с 17 апреля , как выразились авторы Telegram-канала о погоде “Метеовайб” белорусы попадут “из апреля в июль” из-за тёплой воздушной массы, которая надвигается на территорию Республики с севера Африки и Средиземноморья.

Благодаря ей дневные температуры поднимутся до июльских значений +22..+28°C. Чуть прохладнее будет лишь по северо-востоку страны -в диапазоне +18..+20°С. Специалисты предположили, что в ближайшие дни белорусов ждут “многочисленные температурные рекорды”.

В прогнозе Белгидромета на пятницу, 18 апреля ,также фигурируют июльские значения: ночью в диапазоне +7..+14°С, максимальная дневная температура - от +23°С до +28°С.

А вот к выходным, по информации “Метеовайба”, в западные регионы Беларуси вернутся грозовые дожди, что опустит дневные максимумы там на пару градусов - до +20..+26°С.

Вместе с южными потоками, сулящими белорусам апрельскую жару, по прогнозам другого тематического канала о погоде, @nadvorie, в Республику доберётся очередная волна африканской пыли. По информации специалистов, в Беларуси её концентрации в воздухе будут хоть и небольшими (порядка 20–50 мкг/м³), её хватит, чтобы “оставить грязные разводы на лобовом стекле свежевымытого авто”, чему автомобилистам не стоит удивляться.

Ранее Telegraf.news рассказал, что белорусам следует принять к сведению прогноз европейцев о распространении и концентрации пыльцы в воздухе, которая может представлять потенциальную опасность для аллергиков. С середины апреля и в мае в европейском регионе активно начинают цвести берёза, ольха, клён, дуб, тополь и липа. И уже с 12.04 по 16.04, концентрация пыльцы в Беларуси будет высокой и очень высокой, согласно прогнозам европейских специалистов.

Синоптики пообещали белорусам «долгий период тепла» до +26°C. Когда приготовиться аллергикам и будут ли дожди?