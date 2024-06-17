Иванец рассказал, какие анкеты просят заполнять школьников в Беларуси каждую неделю

Опубликовано: 17.06.2024 08:42 , Обновлено: 17.06.2024

Министр образования Андрей Иванец 16 июня рассказал, что белорусским школьникам фактически каждую неделю приходится заполнять анкеты с вопросами, связанными с организацией школьного питания. В этих анкетах ученики могут "высказывать свои пожелания" по поводу того, что им предлагают в школьных столовых.

Иванец, выступая в эфире гостелеканала ОНТ, заверил, что школьному питанию ведомство продолжит уделять “повышенное внимание” и проводить “серьезную работу”. Самым главным в этом вопросе министр назвал необходимость учитывать “предпочтения школьников и родителей”.

Организацию школьного питания Иванец назвал “задачей со звездочкой”. По его словам, в настоящее время ведомство “фактически выходит на финишную прямую” в вопросе оснащения пищеблоков школ.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что с 12 июня в белорусских школах стартовал набор детей в первые классы. Именно с этой даты родители могут записываться на личный приём к руководителю того учебного заведения, куда они хотят отдать своё чадо. По-другому определить ребёнка в школу не по прописке или фактическому месту проживания не получится. Вот какие документы родителям следует подготовить заранее.

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