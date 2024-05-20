Введут ли раздельное обучение мальчиков и девочек в белорусских школах? Минобразования ответило

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Опубликовано: 20.05.2024 21:35 , Обновлено: 20.05.2024

В Минобразования Беларуси рассказали, что "на днях на отдельных интернет-ресурсах" распространили информацию о том, что в школах страны введут раздельное обучение мальчиков и девочек. В ведомстве ответили, так это или нет.

“Обращаем ваше внимание, что эти данные не соответствуют действительности и являются фейком. Министерство образования никогда не проводило и не планирует проводить подобные эксперименты”, - подчеркнули в Telegram-канале ведомства.

Там порекомендовали использовать информацию из официальных источников. На каких именно интернет-ресурсах распространили эту фейковую информацию, в Минобразования не уточнили.

Ранее Telegraf.news сообщал, что ведомство утвердило график четвертей и каникул белорусских школьников в 2024/2025 учебном году. Традиционно у них будут осенние, зимние, весенние и летние каникулы, а у учеников младших классов — дополнительные вакации в феврале.

Минобразования Беларуси опубликовало график четвертей и каникул школьников в 2024/2025 учебном году