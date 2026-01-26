Иванец предложил создать в Беларуси "интеллектуальный спецназ"

Опубликовано: 26.01.2026 13:50 , Обновлено: 26.01.2026

Министр образования Андрей Иванец предложил создать в Беларуси новый образовательный центр, в котором будут готовить профессиональные кадры перспективных направлений. Их глава ведомства образно назвал "интеллектуальным спецназом".

В числе таких перспективных направлений глава Минобразования назвал авиастроение, цифровые технологии, биотехнологии и некоторые другие сферы, в которых требуется узкопрофильная подготовка по инженерным специальностям. База и школа для нового образовательного центра, по словам Иванца, уже заложена четырьмя крупнейшими вузами страны - БГУ, БНТУ, БГУИР и БГТУ, где уже работают отдельные экспериментальные программы подготовки.

Новый центр, каким его видит Иванец, должен продолжить образовательную траекторию Национального детского технопарка.

“Мы видим, что концентрирование таких ребят было абсолютно оправданно”, - дал свою оценку деятельности Национального детского технопарка глава профильного ведомства на совещании по этому вопросу у Президента 26 января.

Фото: АП РБ

Однако глава государства добро на создание нового центра с ходу не дал. Как сообщили в его Администрации, Александр Лукашенко потребовал от чиновников доказать обоснованность создания нового образовательного центра или университета для развития перспективных направлений.

“Мы имеем возможности создать отдельный центр, но мне кажется, мы имеем возможность развивать в наших традиционных центрах науки и образования. Я имею в виду университеты, институты, Академию наук. Места хватает, были бы люди, которые могли бы это двигать”, - выказал свои сомнения глава государства.

Президент потребовал объяснить, что мешает организовать такое углубленное обучение в действующих вузах страны, как будут отбирать будущих членов “интеллектуального спецназа”, в чём будет заключаться уникальность их подготовки, куда и как молодых специалистов будут “закреплять” на местах.

Он также выказал опасения, что создание нового образовательного центра “оголит кадровый состав” ведущих вузов страны.

“В какой-то степени это может произойти. Снижение качества обучения недопустимо. От этого зависит международный престиж нашего высшего образования и экспорт образовательных услуг”, - заявил Лукашенко.

Однако министр образования Беларуси убеждён, что на базе классических вузов сложно собрать в одном месте самых одаренных студентов, которых он назвал “золотым интеллектуальным фондом” страны, и создать для них “уникальную образовательную среду”, в которой они смогут “получить высшее образование мирового уровня”.

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Кстати, недавно в Беларуси изменили некоторые условия поступления в вузы, отменив одно серьезное ограничение для получения высшего образования. Кроме того, Министерство образования определилось с требованиями к кандидатам на обучение за рубежом в рамках международных договоров, заключённых правительством Беларуси с другими странами.

Лукашенко отменил серьезное ограничение для получения высшего образования