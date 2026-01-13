Кого из белорусских студентов отправят учиться за границу? Минобразования определило требования

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Опубликовано: 13.01.2026 09:11 , Обновлено: 13.01.2026

Министерство образования определилось с требованиями к кандидатам на обучение за рубежом в рамках международных договоров, заключённых правительством Беларуси с другими странами. Посмотрели, что кроме знания иностранного языка, нужно для того, чтобы отправиться учиться за границу.

Требования к потенциальным студентам иностранных вузов ведомство расписало в своём постановлении №209 от 8 декабря 2025 года, которое выложили на Национальный интернет-портал только сегодня, 13 января.

В документе указано, что на учёбу в иностранные организации могут направлять выпускников 11 классов сразу после окончания школы - для получения образования по программе бакалавриата, а также студенты вузов — на стажировку.

Отбор кандидатов будет проводить Министерство образования на основании чётко прописанных критериев. Помимо того, что потенциальный кандидат на момент подачи заявки должен сам учиться в Беларуси, он также должен соответствовать следующим требованиям:

знать иностранный язык в объеме, достаточном для “успешного освоения образовательной программы бакалавриата, прохождения стажировки в соответствии с требованиями принимающей стороны”;

иметь средний балл текущей аттестации не ниже 8 баллов;

иметь документальное подтверждение того, что он освобождён от призыва на военную службу или не подлежит призыву.

Помимо этого в учреждении образования, где учится потенциальный кандидат, будут составлять характеристику с указанием его личностных и моральных качеств и предоставлять Министерству образования информацию о достижениях кандидата в учебе и научно-исследовательской деятельности.

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