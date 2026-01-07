Лукашенко отменил серьезное ограничение для получения высшего образования

Опубликовано: 07.01.2026 10:23 , Обновлено: 07.01.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О совершенствовании вступительной кампании», в котором говорится о ряде изменений в условиях поступления для получения высшего образования.

Среди них оказалась отмена требования иметь трудовой стаж по выбранной специальности для поступления на заочное высшее. Ранее для получения высшего образования на заочной форме от абитуриентов требовали 10 месяцев профильного стажа.

Это требование было введено в 2024 году и оно распространялось на платное и бюджетное обучение.

Закон также ввел профильное испытание по предмету «История Беларуси в контексте всемирной истории», так как эту дисциплину в 10-11-х классах изучают вместо дисциплины «История Беларуси».

Указ определяет в том числе состав госкомиссии по контролю и подготовке вступительной кампании. Ее председателем назначена вице-премьер Наталья Петкевич.