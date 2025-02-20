Иванец пообещал закрепить за каждой школой предприятие для "трудовой занятости молодежи". Что потребовал от выпускников?

Опубликовано: 20.02.2025 20:50 , Обновлено: 20.02.2025

Министр образования Беларуси Андрей Иванец 20 февраля пообещал до конца этого учебного года закрепить за каждой школой промышленное или сельскохозяйственное предприятие для "трудовой занятости молодежи". Еще глава ведомства потребовал вывести на "новый уровень" работу профильных классов в белорусских школах. Также он озвучил задачу для их выпускников.

“До конца этого учебного года за каждым учреждением общего среднего образования будет закреплено либо предприятие агропромышленного комплекса, либо промышленное предприятие. Организована вторичная занятость молодежи, в первую очередь трудовая”, - сказал на коллегии Минобразования Иванец.

По его словам, к этой занятости в том числе активно привлекают подростков, находящихся в социально опасном положении, [link href=“https://www.sb.by/articles/za-kazhdoy-shkoloy-v-belarusi-zakrepyat-selskokhozyaystvennoe-predpriyatie-minobrazovaniya.html” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] портал sb.by.

Что касается профильных классов, то, по информации Иванца, в них обучается больше 28 тыс. учащихся 10-х и 11-х классов. “В 2025 году функционирование профильных классов профессиональной направленности должно выйти на новый уровень. Мероприятия на предприятиях должны стать системными для учащихся”, - [link href=“https://www.sb.by/articles/minobrazovaniya-profilnye-klassy-vyydut-na-novyy-uroven.html” target=“_blank” rel=“noopener”] потребовал [/link] министр образования.

Минобразования Беларуси определило даты последних звонков и выпускных в 2025 году. Где их можно проводить?

Также он поставил задачу перед каждым вторым выпускником профессионального класса выбирать профессию “по своему профилю”.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете 27 августа поручил отправлять школьников на производство для “возрождения трудовой практики”.

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