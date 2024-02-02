Школьников и студентов в Беларуси и России решили учить по единым учебникам истории

Опубликовано: 02.02.2024 08:16 , Обновлено: 02.02.2024

Беларусь и Россия договорились обучать своих школьников и студентов по единым учебникам истории, чтобы не было "разночтений в понимании некоторых событий в истории СССР и Российской империи". Об этом в четверг, 1 февраля, сообщил посол России в Минске Борис Грызлов.

“Сейчас мы договорились о том, что мы будем эти события (касаемо истории СССР и Российской империи) рассматривать с единой точки зрения”, - процитировало Грызлова агентство Sputnik.

Грызлов сообщил о подписании документов о создании российско-белорусской комиссии по истории. Беларусь в руководстве этой комиссии будет представлена руководителем администрации президента Республики Беларусь Игорем Сергеенко, который руководит республиканским советом по исторической политике, Россия - помощником Путина Владимиром Мединским, который возглавляет российскую межведомственную комиссию по историческому просвещению.

Согласование учебников и пособий по истории двух стран стало возможно после того, как 25 января в Минске стороны подписали меморандум о взаимопонимании между межведомственной комиссией по историческому просвещению при президенте России и республиканским советом по исторической политике при администрации президента Беларуси.

По словам Сергеенко, эта комиссия должна “придать импульс развитию отношений” двух стран и способствовать “защите исторической памяти и исторической правды о тех этапах, которые Россия и Беларусь прошли вместе”.