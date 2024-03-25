В Минобразования рассказали о сокращении количества базовых 10-х классов в Минске. В чем дело?

Опубликовано: 25.03.2024 17:24 , Обновлено: 25.03.2024

Председатель комитета по образованию Мингорисполкома Андрей Стригельский рассказал о сокращении базовых 10-х классов в столице и объяснил, почему так происходит. Разговор с ним опубликовало агентство "Минск-Новости".

По словам Стригельского, в этом учебном году вторую ступень общего среднего образования оканчивают более 21 тыс. учащихся.

“Половина девятиклассников станут учащимися колледжей. Тенденция такова: количество базовых 10-х классов будет сокращаться. Мы делаем ставку на профессиональное обучение , а также на профилизацию на уровне старшей школы ”, — подчеркнул председатель комитета по образованию Мингорисполкома.

По его словам, пять лет назад в колледжи шло свыше 20% выпускников базовой школы, в этом году “мы приблизимся к цифре в 50%”.

Также Стригельский анонсировал новые специальности. Так, в Минском городском педагогическом колледже будут готовить учителей физкультуры. “В колледже цифровых технологий также откроется новая специальность, связанная с программированием”, - сказал он.

Кроме того, председатель комитета по образованию Мингорисполкома посоветовал абитуриентам обратить внимание на возможность обучения на условиях целевой подготовки. Сделать это можно на соответствующих ярмарках, новая волна которых стартует 25 марта.

“Ребята должны более осознанно выбирать профессии, знакомиться с условиями труда, которые предоставляют наниматели, с социальным пакетом и уже потом заключать договор о целевой подготовке”, - отметил Стригельский.

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