«История очень интересная» - Владелец "Вкусно и точка" рассказал о попытке открыть сеть кафе в Беларуси

Опубликовано: 05.06.2023 12:11 , Обновлено: 05.06.2023

Олег Пароев, генеральный директор компании «Вкусно – и точка», высказался о том, как хотел открыть сеть кафе в нашей стране, и что из этого вышло.

Говоря о сотрудничестве с Беларусью, Пароев заявил, что «история с Беларусью очень интересная — сейчас это независимый бизнес, он не имеет к нам никакого отношения», пишут “РИА Новости”.

Он рассказал, что когда McDonald’s решил уйти из Беларуси, то «его владельцы обратились к нам с предложением стать партнерами-франчайзи».

Мы согласились и даже успели подписать соглашение о сотрудничестве и отгрузить часть продукции, – сказал Пароев.

Однако, по его словам, «в силу определенных обстоятельств Беларусь в итоге пошла по другому пути. Они решили создавать свой собственный бренд, который не будет иметь никакого отношения ни к России, ни к «Вкусно — и точка», ни к каким-то другим российским франшизам”.

Гендиректор «Вкусно – и точка» сообщил, что предварительное соглашение о сотрудничестве было расторгнуто.

“Сейчас они работают как собственный национальный бренд, пытаются построить бизнес с нуля”, – сказал он.

С чего все началось?

После начала войны в Украине, сеть ресторанов McDonald’s заявила, что уходит из Беларуси. С ноября 2022 года рестораны стали работать фактически без фирменного логотипа. Вместо них на дверях заведений, а также на страницах в соцсетях были размещены надписи «Мы открыты».

Планировалось, что на смену McDonald’s в Беларусь придет российская компания «Вкусно — и точка», но этого не произошло, а в декабре 2022 года Александр Лукашенко заявил, что McDonalds — «уже наше предприятие».

Лукашенко назвал McDonalds «нашим предприятием»

Напомним, ранее Телеграф писал, что бывший McDonald’s в Беларуси официально стал Mak.by.

Бывший McDonald’s в Беларуси официально стал Mak.by