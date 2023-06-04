Исчезнет "арктическая ложбина". Синоптики предсказали возвращение в Беларусь жары до +27°C. Когда?

Опубликовано: 04.06.2023 08:13 , Обновлено: 04.06.2023

Синоптики побещали, что в Беларусь в скором времени перестанет поступать арктическая масса воздуха. Все потому что исчезнет "ложбина холода", по которой она проникает в Республику. Значит ли это, что замёрзшая в огородах картошка теперь ещё и сварится?

Эксперт ТГ-канала Nadvorie сообщил, что уже 4-5 июня ложбина северного воздуха переориентируется на восток и поступление холода прекратится. “Днём 5-го уже +22..+24°, по северо-востоку РБ ещё прохладно +16 +18°. Но у же 6 июня в Беларуси +25..+27°”, - пообещал синоптик.

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Что обещают в Белгидромете на 5-6 июня?

Тем временем белорусские официальные метеорологи обещают, что 5 июня минимальная температура воздуха ночью будет +2..+9°С, в то время как днем поднимется до +17..+23, а по югу воздух прогреется и вовсе до +25°С. И это все без дождей и переменной облачности.

“Лишь ночью и утром по северо-востоку страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, там местами пройдут кратковременные дожди”, - уточнили в Белгидромете.

А 6 июня белорусские синоптики спрогнозировали от +1..+8°С ночью, а днём от +19°С по северо-востоку до +26°С по югу Беларуси.

Ранее Телеграф сообщил, что в ночь на 3 июня в Беларусь пришли летние заморозки. Жители поделились в соцсетях фотографиями кусков льда, а также пожаловались на замершие культуры.

«Картошка замерзла» — Белорусы поделились фотографиями последствий заморозков

В то время как многие белорусы переживали из-за заморозков, некоторые районы Гомельской области накрыли сильные град и ливень. Местные жители поделились фотографиями последствий непогоды и «убитого» урожая.

Жители Гомельской области пожаловались на град, который «убил» почти весь урожай