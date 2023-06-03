Жители Гомельской области пожаловались на град, который «убил» почти весь урожай

📷 Фото

Опубликовано: 03.06.2023 11:46 , Обновлено: 03.06.2023

В то время как многие белорусы переживали из-за заморозков, некоторые районы Гомельской области накрыли сильные град и ливень. Местные жители поделились фотографиями последствий непогоды и «убитого» урожая.

Так, по информации группы Вконтакте «ЧП Гомель», 2 июня в Кормянском районе сначала пошел сильный ливень, а затем — град.

«Земля временно покрылась плотным слоем льдинок», — отметили там и показали фото и видео читателей.

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Как утверждают в «ЧП Гомель», больше всего «досталось» деревне Струкачев:

«Там град уничтожил практически весь урожай на огородах местных жителей»:

Ранее Телеграф писал, что в ночь на 3 июня в другие районы Беларуси пришли летние заморозки. Жители поделились в соцсетях фотографиями кусков льда, а также пожаловались на замершие культуры.

«Картошка замерзла» — Белорусы поделились фотографиями последствий заморозков