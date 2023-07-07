Инспекторы ГАИ устроили республиканскую акцию в "трудовых коллективах" Беларуси. Что делают?

Опубликовано: 07.07.2023 07:38 , Обновлено: 07.07.2023

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли трудовые коллективы к республиканской профилактической акции "Движение по правилам", которая в эти дни проходит во всех областях Беларуси. Так, в Минске инспекторы отдела ГАИ Партизанского района провели профилактическую беседу с работниками ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Как рассказали в Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома, в ходе встречи на предприятии инспекторы рассказали о безопасности на столичных дорогах, об основных причинах аварий и последствиях ДТП, в том числе с участием детей.

Особое внимание инспекторы ГАИ обратили на правила безопасного использования средств персональной мобильности, требования правил дорожного движения для мотоциклистов и соблюдение скоростного режима движения на городских дорогах.

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В числе прочего инспекторы напомнили о необходимости неукоснительно соблюдать требование пункта 151 Правил дорожного движения. Он касается правил пересечения проезжей части на велосипеде.

[info_b] ПДД, п. 151. При подъезде к пересечению с проезжей частью дороги велосипедист должен заблаговременно снизить скорость движения и, убедившись, что выезд на проезжую часть дороги безопасен, пересекать ее со скоростью идущего шагом пешехода.[/info_b]

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Напомним, Госавтоинспекция объявила десятидневную республиканскую акцию «Движение по правилам», которая проходит с 4 по 14 июля. В рамках профилактических мероприятий в ГАИ пообещали выставлять посты ДПС вблизи пешеходных переходов и уделить особое внимание велосипедистам, водителям электросамокатов и прочих средств персональной мобильности.