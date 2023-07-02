ГАИ объявила в Беларуси 10-дневную спецоперацию. Кого проверят на этот раз?

Опубликовано: 02.07.2023 17:04 , Обновлено: 02.07.2023

В Госавтоинспекции заявили, что по всей Беларуси с 4 по 14 июля стартует очередное профилактическое мероприятие.

В эти дни наряды ДПС проведут акцию «Движение по правилам». Особое внимание инспектора уделят пешеходным переходам. Под отдельным контролем будут велосипедисты, водители электросамокатов и прочих средств персональной мобильности, сообщилаБелТА.

В МВД отметили, что цель мероприятий - ликвидация причин дорожно-транспортного травматизма и “формирование взаимоуважения между участниками дорожного движения”.

Напомним, ранее Телеграф писал об очередной спецоперации ГАИ, объявленной на выходные:

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