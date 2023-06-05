ГАИ пообещала проверить минчан на соблюдение пункта 151 ПДД. Кому приготовиться с 5 по 11 июня?

Опубликовано: 05.06.2023 15:23 , Обновлено: 05.06.2023

Столичная Госавтоинспекция анонсировала профилактическое мероприятие, направленное на обеспечение безопасности и соблюдение одного из пунктов Правил дорожного движения.

Особое внимание с 5 по 11 июня сотрудники ГАИ уделят велосипедистам, тому, как они соблюдают требование пункта 151 ПДД. Речь идет про скорость, с которой велосипедист должен пересекать проезжую часть, сообщает столичная Госавтоинспекция.

[info_b] ПДД, п. 151. При подъезде к пересечению с проезжей частью дороги велосипедист должен заблаговременно снизить скорость движения и, убедившись, что выезд на проезжую часть дороги безопасен, пересекать ее со скоростью идущего шагом пешехода.[/info_b]

Согласно Правил дорожного движения, подъезжая к пересечению с дорогой, велосипедист должен снизить скорость, затем, убедившись, что выезд на проезжую часть безопасен, пересечь ее со скоростью идущего пешехода.

Кроме того, инспектора напомнят про необходимость пользоваться фликерами.

Ранее Телеграф уже писал, с какой скоростью велосипедист должен ехать по пешеходному переходу.

С какой скоростью велосипедист должен ехать по пешеходному переходу?