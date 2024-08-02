Может ли начальник не пустить в отпуск, если его утвердили заранее? В Белорусской коллегии адвокатов ответили

Опубликовано: 02.08.2024 19:52 , Обновлено: 02.08.2024

В Белорусскую республиканскую коллегию адвокатов обратилась жительница Минска, которую не пустили в отпуск. По словам женщины, график на работе составили заранее и начальник был предупреждён. Однако как раз в этот момент заболел один из сотрудников и директор не отпустил минчанку, обосновав это тем, что "всё равно никуда не едешь". Законны ли такие действия работодателя?

По словам адвоката Дианы Кулешовой, график отпусков является обязательным как для нанимателя, так и для работника. Поэтому, если он был запланирован заранее, директор обязан предоставить отпуск в установленный срок. Перенести его на более позднее время можно только по взаимному согласию между работником и нанимателем. Если сотрудник настаивает на своём, вне зависимости от того, будет он в это время в стране или за её пределами, начальство обязано его отпустить.

“Если вы не согласны с предложением нанимателя, то он не имеет права в одностороннем порядке изменить ваши планы — это нарушение. За установлением факта нарушения законодательства о труде можно обратиться в Департамент государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты, а также его территориальные подразделения”, — подчеркнула адвокат.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусское законодательство предусматривает замену отпуска денежной компенсацией. В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, кто и при каких условиях может получить деньги вместо отпуска, а кто нет.

В Минтруда пояснили, кому из белорусов не возместят деньгами неиспользованный отпуск