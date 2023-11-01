ОМОН ликвидировал под Гродно "очаг элитного самогона". Это что такое? И какой штраф?

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Опубликовано: 01.11.2023 12:00 , Обновлено: 01.11.2023

В Гродненском районе отряд ОМОН и сотрудники УОПП 31 октября устроили рейд по поиску мест самогоноварения. Оказалось, что в результате они обнаружили не простой, а "элитный".

“На одном из хуторов в деревне Самборы правоохранители выявили мини-завод по производству самогона”, - уточнили в МВД.

В ведомстве сообщали, что на месте “очага элитного самогона” нашли 7 тонн самогонной браги, более 280 литров готового продукта и самогонный аппарат. “Готовый продукт”, кстати, хранился и выдерживался в дубовых точках.

Владел же “очагом элитного самогона” 30-летний житель Свислочского района. В милиции утверждают, что всю “готовую продукцию” и брагу уничтожили, а самогонный аппарат изъяли. Способ уничтожения, в МВД не уточнили.

За такое нарушение мужчине грозит штраф всего до 5 базовых величин (185 рублей). Судя по объемам производства гродненского самогонщика, не самая большая сумма.

Ранее Телеграф сообщил, что Совмин Беларуси опубликовал постановление, которое вносит изменение в закон «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции».

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