Можно ли белорусам гнать самогон для себя? В милиции ответили

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Опубликовано: 13.03.2023 10:47 , Обновлено: 13.03.2023

Некоторые белорусы считают, что гнать самогон для своих нужд и в небольших количествах можно. Однако в милиции рассказали, почему это миф и что грозит за изготовление напитка.

Так, в МВД напомнили, что согласно ч. 1 ст. 13.27 «изготовление физическими лицами крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), а равно хранение аппаратов, используемых для их изготовления, влекут наложение штрафа в размере до пяти базовых величин с конфискацией указанных напитков, полуфабрикатов и аппаратов».

Кроме того, в ч. 3 ст. 13.27 КоАП прописано, что «приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), за исключением тех, продажа которых разрешена законодательством, а равно приобретение полуфабрикатов для их изготовления (браги), влекут наложение штрафа в размере до пяти базовых величин с конфискацией указанных напитков».

Пять базовых величин сейчас — это 185 белорусских рублей.

[info_b]Крепкие алкогольные напитки — напитки с объемной долей этилового спирта 28 и более процентов, изготовленные физическими лицами путем сбраживания сырья и последующей перегонки.[/info_b]

К слову, вина, настойки, наливки и ликеры для себя делать можно, однако заливать их нужно только купленным в магазине алкоголем.

Как ранее писал Телеграф, в Беларуси разрешено гнать самогон 14 производителям (например, этнографическому музею «Дудутки» и национальному парку «Беловежская пуща»). А также частным компаниям, которые занимаются деятельностью, направленной на воссоздание полноты белорусских национальных традиций (но там есть ряд нюансов). По последним данным в списке тех, кому можно гнать самогон, всего 23 компании.