"И это в конце сентября!" — Синоптики пообещали белорусам еще одну тропическую ночь

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Опубликовано: 21.09.2023 13:42 , Обновлено: 21.09.2023

Синоптики предупредили, что до конца сентября белорусов ждёт как минимум ещё одна тропическая ночь: в отдельных районах страны столбики термометров покажут не менее +20ºC. Когда и где погода побалует белорусов средиземноморским климатом?

По информации телеграм-канала «Надвор’е», первая волна аномального тепла уже накрыла Беларусь. Глобальная численная модель прогноза ECMWF зафиксировала отклонение температуры от климатической нормы в четверг, 21 сентября, на 4–6°, в пятницу и субботу, 22 и 23 сентября, оно будет ещё существеннее - в 8–10°. Канадская прогностическая модель CMC и вовсе говорит о том, что в западных регионах Беларуси в эти дни будет на 10–12° теплее обычного.

Фото: тг-канал «Надвор’е»

Аномально жаркой, исходя из прогнозов, будет ночь с пятницы на субботу, 23 сентября .

“По западу Беларуси местами может быть даже тропическая. И это в конце сентября”, - отметили авторы телеграм-канала. Не менее +20ºC, судя по карте, будет в таких белорусских городах, как Брест, Берёза, Волковыск.

[info_b]Общепризнанного и однозначного определения термина «тропическая ночь» на сегодняшний день не существует. В метеорологическом глоссарии испанской метеорологической службы (AEMET) под этим термином понимаются ночи, когда температура не опускается ниже +20ºC.

Такие погодные условия весьма характерны для средиземноморских стран, особенно летом (к примеру, в испанских городах таких за год насчитывается от 20 до 50 и более). Для белорусского климата такие жаркие ночи, в целом, не характерны, но с изменением климата они всё чаще фигурируют в прогнозах погоды Белгидромета.[/info_b]

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Отметим, что на субботу, 23 сентября, выпадает день осеннего равноденствия. День сравняется по продолжительности с ночью ровно в 09:50, после чего световые часы пойдут на убыль, а ночи с каждым днём будут становиться всё длиннее.

На следующей неделе, по прогнозу телеграм-канала «Надвор’е», среднесуточная температура вернётся к норме. Однако, по мнению авторов канала, это вовсе не означает окончательно наступление привычной белорусской осени - в конце месяца климатические прогнозы предвещают белорусам ещё одну волну аномально жаркой погоды.

Напомним, ранее метеорологи назвали погоду в Беларуси в сентябре 2023 года уникальной: этот месяц, вероятно, станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

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