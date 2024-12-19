«Хотим по-человечески достучаться» — Милиция предупредила гомельчан об "усиленных досмотрах"

Опубликовано: 19.12.2024 20:06 , Обновлено: 19.12.2024

Сотрудники УВД Гомельского облисполкома предупредили жителей региона об "усиленных досмотрах" во время новогодних праздников. В ведомстве объяснили, что для "охраны общественного порядка" в этот период милиция перейдёт на "усиленный вариант несения службы".

В УВД добавили, что в местах проведения массовых мероприятий, где по предварительным подсчётам ожидается более 500 человек, традиционно установят ограждения и рамки металлоискателей. Сотрудники милиции пообещали организовать пропускную систему и уделить особое внимание досмотрам. Пьяных гомельчан, заверили в ведомстве, на эти площадки пропускать не будут.

Кроме того, ГАИ также решила перейти на “усиленный контроль” и “принять меры” по организации дорожного движения. Так, инспекторы пообещали оборудовать для гостей и жителей города дополнительные места на парковках вблизи праздничных площадок. Правда, где именно их соорудят, не уточнили.

Также в ГАИ добавили, что обстановка на дорогах Гомельщины “вызывает” у них “тревогу”. Особенно сложным, по словам инспекторов, выдался ноябрь, когда в результате ДТП погибли 15 человек. Не лучшим образом складывается и текущий месяц, который уже унёс 9 жизней. Основные причины аварий — лобовые столкновения и наезды на пешеходов.

“Зачастую водители недостаточно аккуратны и внимательны, в то время как пешеходы, выходя на проезжую часть, слишком самоуверенны и расслабленны. Мы хотим просто по-человечески достучаться до каждого водителя и пешехода, чтобы и первые, и вторые соблюдали меры безопасности и берегли хотя бы самих себя”, — призвал начальник милиции общественной безопасности Анатолий Васильев.

Ранее Telegraf.news писал, что Госавтоинспекция Минской области объявила о проведении 6-дневной профилактической акции под нетривиальным, но говорящим названием “Зимние шины”. Ожидается, что с 20 по 25 декабря стражи дорог будут штрафовать белорусов, которые до сих пор не сменили резину. Кроме того, ГАИ пообещала “усилить контроль” и в новогодние праздники.

ГАИ Минска предупредила о 6-дневных рейдах. Где перешла на «усиленный вариант несения службы»?

Также мы рассказывали, что начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергей Горохов предостерёг гостей праздничных мероприятий от “публичного выражения общественно-политических мнений”, предупредив, что за это в отношении них могут быть начаты “административные процессы”.

Милиция предупредила белорусов об «административных процессах» за «публичное выражение мнений» на новогодних гуляньях