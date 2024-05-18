Грозы с ливнями и ветром до 54 км/ч спрогнозировали синоптики в четырех областях Беларуси. Во сколько накроет?

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Опубликовано: 18.05.2024 09:44 , Обновлено: 18.05.2024

Синоптики предупредили белорусов о приближении грозового фронта с сильными ливнями и порывистым ветром, скорость которого может достигать 15 м/с (то есть до 54 км/ч). Штормовое предупреждение на субботу, 18 мая, выписали для четырёх регионов страны. Посмотрели, где и в какое время ждать гроз.

Согласно расчётам Белгидромета грозовой фронт накроет четыре области страны:

Гомельскую,

Гродненскую,

Минскую,

Могилёвскую.

Ожидается, что интенсивность грозового фронта в этих регионах пойдёт на спад лишь после 21:00.

Карта метеопредупреждений Белгидромета

Аналогичную картину обрисовали и авторы телеграм-канала Nadvorie. По их данным, ливневые дожди с грозами 18 мая пройдут по линии Гомель-Минск-Вильнюс. При этом температуру специалисты спрогнозировали по-летнему тёплую - днём до +20..+26°C. Грозу с ливнем и порывистым ветром в Минске специалисты спрогнозировали после обеда.

Грозовой фронт по данным ESTOFEX

По данным Nadvorie, локализованы грозы будут “вдоль малоподвижной линии неустойчивости”, на которой в первой половине дня “начнётся развитие конвекции”. Как и в случае Белгидромета, уменьшение грозовой активности специалисты спрогнозировали “после захода солнца”.

Маршрут движения грозового фронта 18 мая

Ранее Telegraf.news рассказал подробнее о погоде в Беларуси в эти выходные. Так, в краткосрочных прогнозах синоптиков начиная с выходных уже не фигурируют ночные заморозки, а дневная температура обещает быть более соответствующей второй половине мая.

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