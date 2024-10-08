"График уже составлен" — Кубраков анонсировал учения добровольцев по всей Беларуси

Опубликовано: 08.10.2024 16:59 , Обновлено: 08.10.2024

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков сообщил, что по всей Республике пройдут учения добровольческих отрядов МВД. Одно из таких мероприятий уже прошло на полигоне Воловщина под Минском, участие в котором приняли военнообязанные, ранее проходившие службу в спецподразделениях МВД. Кроме того, вместе с ними боевые навыки отрабатывали добровольцы из отряда "Смерч".

По словам министра внутренних дел, на сегодняшний день в МВД создано 22 отряда из числа добровольцев, и “их численность с каждым месяцем и годом растёт”. В частности, во вторник на полигоне Воловщина в Ждановичском сельсовете прошло занятие, во время которого бойцы отработали различные сценарии “при изменении оперативной обстановки”, а также оперативность действий при “пресечении массовых беспорядков”.

Помимо этого, добровольцы продемонстрировали навыки и умения в огневой, тактической, военно-инженерной и медицинской подготовке, а также мастерстве управления беспилотниками. Иван Кубраков обратил внимание, что “такие учения будут проходить по всей Республике”, передало информагентство БелТА.

“Уже составлен их график. Сегодня на Воловщине собрались добровольцы Минского гарнизона. Мы отработали все запланированные элементы. Точно такие же занятия будут проходить во всех регионах”, — отметил Иван Кубраков.

Ранее Telegraf.news писал, что в ходе рабочего визита в Гродненскую область Иван Кубраков поручил правоохранителям “более тщательно работать” с одной категорией белорусов. Как передали в Telegram-канале МВД, речь идёт о «тунеядцах, в том числе ведущих асоциальный образ жизни».

Кубраков приказал «более тщательно работать» с этой категорией белорусов

Помимо этого, в пресс-службе МВД сообщили, что по всей Беларуси с понедельника по пятницу (7-11 октября) проведут специальное комплексное мероприятие “Арсенал”. В рамках акции в МВД пообещали проверить «условия хранения гражданами зарегистрированных пистолетов, ружей». А также решили каким-то образом выявлять незарегистрированное оружие.

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