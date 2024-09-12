В Беларуси запустили аналог Youtube. Но есть нюанс

Опубликовано: 12.09.2024 10:40 , Обновлено: 12.09.2024

В Беларуси 12 сентября 2024 года запустили первый мультимедийный портал — Videobel.by, который ранее чиновники анонсировали как аналог популярного видеохостинга Youtube.

Новый сервис торжественно презентовали в Минске.

Есть нюанс. Сейчас на videobel.by могут публиковать свой контент лишь 7 каналов белорусских государственных СМИ — Беларусь 1, ОНТ, БелТА, СТВ, РТР-Беларусь, СБ и МИР.

Они планируют выпускать свои программы, а также вести прямые трансляции (только для жителей Беларуси).

В отличие от Youtube, возможности авторизоваться любому пользователю нет, равно как и возможности создания каналов и загрузки своих видео. Также нельзя посмотреть и статистику по количеству просмотров.

“Это просто сайт, на который перенесли базовые каналы с телевизора в одно место”, — выразил мнение автор белорусского телеграм-канала Графач.

Ранее заместитель главы Администрации президента Владимир Перцов заявлял, что “видеохостинг videobel.by — это наша первая OTT-платформа, на которой будут размещаться программы и различные рубрики” и “даже внеэфирные активности создателей видеоконтента”.

“Если хотите, это достаточно слабый аналог, но такой первый шаг к созданию белорусского YouTube”, - сказал он.

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Закроют ли в Беларуси Youtube?

Министр информации Марат Марков ответил, что “сегодня не стоит задача что-то закрывать самим”, однако “как только мы почувствуем угрозу со стороны поставщика услуги, мы будем адекватно действовать, соразмерно, дипломатически”.

“Мы будем использовать все инструменты, которые на сегодняшний день работают нам на пользу до тех пор, пока они будут работать нам на пользу”, — сказал он в комментарии российскому агентству Sputnik.

Ранее Telegraf.news писал, что в августе в России начал замедлятся YouTube. Однако, несмотря на это, посещаемость видеохостинга продолжила расти. По словам экспертов, это принесет владельцу — компании Google — новые деньги.

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