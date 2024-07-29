Госстандарт запретил продавать в Беларуси книгу со сказкой Маршака

Опубликовано: 29.07.2024 16:56 , Обновлено: 29.07.2024

Государственный комитет по стандартизации (Госстандарт) Беларуси запретил ввозить в страну и продавать книгу "Двенадцать месяцев" Самуила Маршака для младшего школьного возраста. Кроме того, ведомство распорядилось изъять из продажи это издание.

Его выпускает российское “Издательство АСТ” в Москве. Как рассказали в Госстандарте, это издание серии “Библиотека начальной школы” не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Фото: Госстандарт

В частности, нарушены требования безопасности издательской продукции: пробел между словами в таких товарах для дошкольного и младшего школьного возраста должен быть равен кеглю (размеру) шрифта. В этом издании “Двенадцать месяцев” кегль основного шрифта, как сообщили в Госстандарте, составляет 12 пунктов Дидо (4,512 мм), а пробел между словами - 7 пунктов Дидо (2,632 мм).

[info_b]Пункт Дидо - единица измерения шрифта и элементов полосы набора. В системе Дидо пункт равен 0,375 мм.[/info_b]

Запрет на ввоз в Беларусь, продажу и изъятие из обращения начнет действовать 30 июля.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Госстандарт запретил продавать в Беларуси книгу со сказками Пушкина. Речь идет о литературно-художественном издании для детей младшего школьного возраста серии «Внеклассное чтение» с маркировкой «Умка».

Госстандарт Беларуси запретил продавать книгу со сказками Пушкина. Но дело не в стихах

Также мы писали, что Госстандарт проверил торговую сеть товаров “Детмир” и нашел нарушения более чем в 70 игрушках, предметах одежды и обуви. Под запрет попал в том числе пластилин российского производства из Иркутска.

Госстандарт Беларуси запретил продавать пластилин из РФ. Посмотрите, не покупали ли вы его детям