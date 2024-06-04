Госстандарт Беларуси запретил продавать книгу со сказками Пушкина. Но дело не в стихах

Опубликовано: 04.06.2024 15:43 , Обновлено: 04.06.2024

Госстандарт включил книгу со сказками Александра Пушкина в реестр опасной продукции, согласно которому отныне запрещено продавать её на территории нашей страны. Под запрет попало литературно-художественное издание для детей младшего школьного возраста серии «Внеклассное чтение» с маркировкой «Умка». Книгу напечатали на Ярославском полиграфическом комбинате.

По информации Госстандарта, сборник не соответствует техническому регламенту Таможенного союза о безопасности издательской (книжной и журнальной) продукции. Так, пробел между словами в подобных книгах, которые предназначены для школьников и дошкольников, должен быть равен кеглю шрифта. В сборнике сказок Пушкина кегль основного шрифта равен 4,512 мм, а пробел между словами составил 1,60 мм. Судя по всему, из-за этого у детей могут наблюдаться проблемы со зрением.

[info_b]Сборник поэта включает такие известные произведения, как “Сказка о царе Салтане”, “Сказка о рыбаке и рыбке”, “У лукоморья дуб зелёный”, “Сказка о золотом петушке”, “Сказка о попе и работнике его Балде” и “Сказка о мёртвой царевне”.[/info_b]

Ранее Telegraf.new писал, что реестр опасной продукции Беларуси пополнили ещё два стиральных порошка. С 1 апреля их официально запретили импортировать и продавать на территории нашей страны.

В Беларуси снова запретили два популярных стиральных порошка. Какие на этот раз?