Госстандарт Беларуси запретил продавать пластилин из РФ. Посмотрите, не покупали ли вы его детям

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Опубликовано: 02.07.2024 18:19 , Обновлено: 02.07.2024

Госстандарт Беларуси проверил торговую сеть товаров "Детмир" и выявил нарушения более чем в 70 игрушках, предметах одежды и обуви. Под запрет в том числе попал пластилин российского производства, импортируемый из Иркутска. С 1 июля его нельзя ввозить и тем более распространять на территории нашей страны.

На сайте Госстандарта Беларуси можно увидеть, что большая часть запрещённой продукции из магазина «Детмир» произведена в Китае. Однако вместе с тем в реестр опасных товаров включили несколько позиций российского производства, в том числе пластилин для лепки торговой марки Attivio (производитель — ООО «Фабрика упаковки», Иркутск, РФ).

В ходе проверки Госстандарт установил, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» по санитарно-химическому показателю гигиенической безопасности. Специалисты установили, что «уровень миграции формальдегида в водную среду» оказался выше, чем нужно: при норме не более 0,1 мг/дм3 показатель составил более 0,5 мг/дм3.

[info_b] Формальдегид — это органическое соединение, которое может вызвать аллергию, раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей. Обычно такая реакция сопровождается чиханьем, кашлем, повышенным слёзоотделением. Кроме того, формальдегид воздействует на центральную нервную систему, вызывает дерматиты, а также повышает риск развития раковых опухолей носоглотки.[/info_b]

Фото: Госстандарт Беларуси

Фото: Госстандарт Беларуси

[info_b] Полный перечень запрещённой продукции из торговой сети “Детмир” можно посмотреть на сайте Госстандарта Беларуси, то есть здесь. Список состоит более чем из 70 пунктов. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Госстандарт включил книгу со сказками Александра Пушкина в реестр опасной продукции, согласно которому отныне запрещено продавать её на территории нашей страны. Под запрет попало литературно-художественное издание для детей младшего школьного возраста серии «Внеклассное чтение» с маркировкой «Умка». Книгу напечатали на Ярославском полиграфическом комбинате.

Госстандарт Беларуси запретил продавать книгу со сказками Пушкина. Но дело не в стихах