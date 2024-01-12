Госстандарт назвал "новинкой 2023 года" в Беларуси слизневый сыр, который начали выпускать в 2020 году

Опубликовано: 12.01.2024 07:57 , Обновлено: 12.01.2024

Государственный комитет по стандартизации Беларуси 11 января подвёл итоги конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь"-2023. В числе прочего, ведомство назвало "Новинкой года" слизневый сыр "Дебринуа", который Кобринский маслодельно-сыродельный завод начал выпускать ещё в 2020 году. Узнали, в чём особенность этого сыра.

За 2023 год Госстандарт присудил статус “Новинка года” 54 товарам различного назначения - продуктам питания, непродовольственным товарам и даже автомобилям белорусского производства. Как пояснили в ведомстве, эту номинацию учредили “для стимулирования выпуска новых видов продукции, улучшения ее характеристик и свойств, применения современных технологий и материалов”.

Что такое “слизневый сыр”?

По словам самого производителя, слизневый сыр отличается длительным натуральным вызреванием в специальных условиях, а изюминкой технологии его приготовления является обработка с использованием редких бактериальных культур - Brevibacterium linens.

В мире такой сыр наиболее известен сыр ”с мытой корочкой”. Именно по такой технологии традиционно готовят легендарный швейцарский сыр Raclette. Когда сыр полностью вызревает, на его поверхности образуется характерная корочка необычной оранжево-коричневой окраски.

“Полностью созревший “Дебринуа” покоряет уникальным ароматом, необыкновенным, изысканным вкусом с нотками грибов и фруктов, отличается “правильной” текучестью при нагревании”, - так описывали сыр Кобринского маслодельно-сыродельного завода специалисты портала “Продукт.by”.

По их словам, “Дебринуа” обладает “плотным, упругим и при этом очень нежным и маслянистым сырным тестом, которое прекрасно плавится и поджаривается”.

“Расплавленный, он придает горячим блюдам насыщенный пикантный, обволакивающий вкус с характерными сливочными нотками и изысканный грибной аромат, который ни с чем не спутаешь. Сыр каждый раз раскрывается по-новому при использовании разных продуктов при плавлении и подаче”, - рассказали специалисты.

Сколько стоит “слизневый сыр”?

Несмотря на то, что производство “Дебринуа” в Кобрине наладили три года назад, найти его в продаже Беларуси оказалось не так просто. В популярных сервисах доставки продуктов, по состоянию на 12 января 2024 года, этого сыра не оказалось.

Однако, на одном из российских сайтов его можно приобрести под заказ. Предварительная цена - 1316 российских рублей за килограмм, что в пересчёте на белорусские рубли составляет почти 47 рублей за кило.

Отзывы на сайте о этом сыре весьма положительные.

“Очень вкусный сыр в серединке, плотный, с легкой горчинкой, тает во рту. Хорошо нарезается тонкими пластинками”, - поделилась впечатлениями одна из покупательниц. Другая, купившая его для нарезки на праздничный стол, отметила, что сыр “понравился всем”.

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